在選戰最後階段，高揚凱唯有衝刺。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱說，他會把一天當作兩天用，一定要全力拚過關，才能無愧於前輩的厚愛相助、以及鄉親支持牽成的恩情。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

被視為選戰難得一見奇才的前高雄市長韓國瑜，日前與台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱合體，並拍攝影片助選催票；韓國瑜說，「高揚凱有理想、有衝勁、有選戰爆發力，高揚凱若能當選市議員，絕對不會讓大安、文山區的鄉親朋友失望。」

因為高揚凱沒有現任議員的優勢，也沒有政治師父的扶植、幫助，所以韓國瑜接著說，「新人參選一定非常困難，所以要特別拜託大安、文山區的鄉親朋友集中支持高揚凱，讓他順利進入市議會，來為大安、文山的建設打拚，來為鄉親骨力服務。」

高揚凱指出，韓國瑜是近年來台灣政壇上最受矚目的政治人物，妙語如珠、魅力十足，因此韓為他錄製合體影片助選，引起基層選民關注，對拉抬選情具有明顯效應，且韓國瑜一見到他就毫不合糊的表示，「因為最敬佩國民黨超級戰將關中院長，關老爺支持的人，韓國瑜也一定力挺到底。」

高揚凱表示，在長達90分鐘的會晤時間，韓國瑜除了對他所求必應之外，還把獨家選戰心法傾囊相授給他，希望幫助他順利當選，在經過韓國瑜親自指點傳授選戰兵法之後，他除了收獲豐碩之外，也對韓市長的至情至性、機智幽默、妙語如珠，留下深刻印象。

高揚凱說，韓市長初見面就毫不保留的傾囊相授，也讓他既感動、又佩服，他表示，在艱困的選戰中，一路走來，始終有貴人相助，讓他心中充滿感恩與感謝。在選戰最後階段，高揚凱唯有衝刺，把一天當作兩天用，一定要全力拚過關，才能無愧於前輩的厚愛相助、以及鄉親支持牽成的恩情。