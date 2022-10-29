資深媒體人彭文正。（資料照片）

媒體人彭文正質疑總統蔡英文論文造假，遭蔡英文提告加重誹謗罪起訴，10月20日開庭日彭文正因人在美國未能出庭，遭到通緝。彭文正27日在臉書爆料表示，因為「誹謗」讓他的護照被註銷。外交部28日回應，本案駐舊金山辦事處是依據護照條例辦理，「於法有據」。

台灣民意基金會董事長游盈隆對此表示，蔡政府也來這一套？搞海外黑名單？這是一個極大的諷刺，好一個「有政府，會做事」，卻不分好事壞事。此舉必將引起社會公憤，傷害台灣國際形象，為台灣民主自由法治倒退再添一例。

游盈隆認為，返鄉權是基本人權，是普世價值，「世界人權宣言」及「公民及政治權利國際公約」皆有明文規定。外交部在彭文正護照還有11天效期時予以扣留、廢止、註銷，甚至預告不核發新的護照申請，所作所為皆啟人疑竇，實際的作用則是阻撓、剝奪彭文正回台或前往世界各國旅行的權利。

游盈隆直言，蔡政府此舉所為何來？令人費解。彭文正教授因長期追蹤蔡英文總統論文門案，被以加重誹謗罪名起訴並通緝迄今，照理說，不應封阻彭文正返國的任何管道才對。但外交部反其道而行，扣留、廢止、註銷其護照，同時不核發新護照，這和三十幾年前國民黨用「海外黑名單」剝奪海外異議份子返國的惡劣行徑有何不同？

游盈隆痛批，外交部不那麼做，卻甘冒天下大不諱，犯下這項未經大腦的惡行，剝奪彭文正教授的返鄉權，必將引起社會公憤，傷害台灣國際形象，為台灣民主自由法治倒退再添一例。