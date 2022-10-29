國民黨主席朱立倫呼籲藍軍最後階段一定要支持2號謝福弘。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨主席朱立倫呼籲藍軍最後階段一定要支持2號謝福弘。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨主席朱立倫29日下午赴苗栗參加國民黨128週年黨慶，朱立倫致詞表示，不管是保衛台灣、建設台灣，國民黨都是守護民主維護兩岸和平，真正愛台灣的，而苗栗是最支持國民黨的，加上國民黨要面對的是全台灣，都是一致的標準，所以這次國民黨在全台灣每1位都是提名清清白白實實在在的候選人，這是國民黨堅持的原則，我們也相信會獲得全台灣選民的認同。

朱立倫表示，知道謝福弘很辛苦，也知道苗栗縣不容易，不過國民黨一定要堅持原則，因此在現場強調一定支持謝福弘，不但以客家話帶領現場高喊「謝福弘當選」，也強調謝福弘清清白白實實在在而且腳踏實地，在地方服務幾十年，人品絕對經得起考驗，相信在最後的關鍵，苗栗所有的藍軍的支持者都會團結起來，都會支持第2號的謝福弘。

謝福弘表示，對手明明已經不是國民黨卻一再公開蹭國民黨的人氣，雖然對手一再帶風向想要撕裂及分化國民黨，不過國民黨堅持正藍、正直、正義的標準提名及謝福弘，就是希望真正好的領導者為苗栗帶來改變，相信鄉親會看清楚，在投票的最後關鍵支持謝福弘。