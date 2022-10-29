搬來紅磚在地上排出西拉雅十字繡的花紋圖案。（葉家丞提供／張毓翎台南傳真）

成大建築系學生參與製作休息座椅。（葉家丞提供／張毓翎台南傳真）

居民也參與小教室的空間實作。（葉家丞提供／張毓翎台南傳真）

葉家丞邀請講師帶居民製做十字繡鑰匙圈。（葉家丞提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區「番仔田」的導覽地圖。（葉家丞提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區「番仔田」為平埔族群分布的地區，包含隆田、隆本等3個里，擔任成功大學USR（大學社會責任計畫）專任場域助理的建築系學生葉家丞，今年與隆本社區合作，運用過去在隆田社區的社造經驗，打造「番田說書小教室」，並透過夜祭花環等手作課程，增加新居民與原居民、西拉雅族親之間的了解與互動。

番田說書小教室位在隆本社區的重要信仰中心「復興宮」前，剛好也和「番仔田大公廨」對望，執行施作計畫的葉家丞，當初與隆本在地居民、復興宮及台南市番仔田西拉雅族協會共同討論，決議將廟埕的閒置空間，變成一個半開放式的社區教室，讓居民可以在這邊辦活動或課程。

葉家丞表示，番田說書小教室的基地，以前因為地面坡度問題，下雨時常有積水，為了使教室空間在雨天依舊能使用，在這次計畫中，還以混凝土加高地坪，並搬來紅磚在地上排出西拉雅十字繡的花紋圖案，並改造展示牆、增設課程小講台、座椅及燈光照明，讓小教室即使在夜間一樣能使用。

番田說書小教室獲文化局個人社造計畫經費支持後，葉家丞找來建築系同學、居民一起施作，歷時3個月完工；除了硬體空間的改造外，他還請來隆田與隆本2個社區的手作課程講師們，舉辦皮雕手作、夜祭花環及西拉雅十字繡吊飾製作課程，增進兩社區居民彼此間的互動。

夜祭是西拉雅文化中重要活動，而番仔田部落的夜祭每年在農曆10月14日舉行；葉家丞說，今年番仔田夜祭在國曆11月7日，當天他將舉辦成果展，除了展示番田說書小教室夜間版的樣貌外及展示隆本西拉雅族文化特色外，還找來在地居民來說故事，歡迎大家一起來聆聽參觀。