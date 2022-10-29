張麗善（前右二）20鄉鎮競總就定位，持續願景親履巡迴與訴求「2030前進雲林」政見。（張麗善競選團隊提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，張麗善29日成立東勢鄉競選總部，完成全縣20鄉鎮市布局，張表示距投票日已不到1個月，將持續20鄉鎮願景親履巡迴，近距離向鄉親說明政見。劉建國則成立土庫鎮、口湖鄉競總，強調目前山海各鄉鎮競總已陸續成立，還剩最後2鄉鎮，日後將加強百工百業山海連線，強化整體戰力。

尋求連任的雲林縣長張麗善，此次選舉並沒有設置個人競選總部，而是與各鄉鎮候選人共同成立競總與後援會，29日張與東勢鄉長候選人周金來成立東勢鄉競總，並由現任鄉長林維戊擔任後援會會長，除了介紹縣府在東勢鄉的各種建設，更強調「2030前進雲林」政見的未來性與前瞻性。

張麗善說，20鄉鎮競總、後援會已就定位，選前將持續願景親履巡迴，以各村里重要的信仰中心為節點進行串聯，藉由與鄉親面對面座談交流，不僅接地氣，更能在第1時間了解大家的需求。

張麗善提到，經過她與縣府團隊這幾年的努力，雲林已正式上場，再來就是要讓雲林加速前進。「2030前進雲林」不僅是她所有的政策、政見與雲林縣府的施政，同時代表20個鄉鎮共有30項施政綱領。

民進黨雲林縣長候選人劉建國表示，近日雲林養豬農來相挺，讓他很感動，自己長期與養豬協會建立革命感情，過去諸如環保署、農委會等對於汙水處理的問題，他都積極參與協助，農委會宣布要用百億基金來幫助養豬產業升級，第1時間他就邀農委會主委陳吉仲到雲林與養豬農對談，有信心與養豬協會共同讓雲林養豬產業再創高峰。

劉建國競選總部指出，29日成立土庫鎮、口湖鄉競總後，全縣20鄉鎮僅剩崙背鄉與元長鄉還未成立，預計11月5日完成全縣競總布局，選前最後不到1個月，將持續加強山海連線，並尋求百工百業的支持，從地緣到各社團串聯起來，強化整體戰力。