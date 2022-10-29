台酒今年公開甄試從業人員，計招募基層職403名(職員41名及評價職位人員362名)。

台酒表示，為加強業務營運發展及人力更新需要，特徵求具服務熱忱、品德良好之各界專業人才及社會菁英加入服務團隊。此項甄試係依據該公司相關人事規定辦理，第1年待遇基層職職員最高約4萬4000餘元，評價職位人員最高約4萬1000餘元。台酒表是，人才極具發展遠景且體質良好，員工待遇福利制度亦相當完善，歡迎有志青年一同加入。

甄試作業由金融研訓院辦理，一律採網路報名至10月31日(星期一)17：00截止，筆試日期訂於111年12月3日(星期六)於台北、台中、高雄等3地同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於2023年2月12日(星期日)參加第二試(口試及體能測驗)。

有關甄試簡章及甄試詳細規定請逕至財團法人台灣金融研訓院(網址： https://svc.tabf.org.tw/111ttl01)點閱。