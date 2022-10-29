對於「超怕水」的胡麻，今年雨水少正適合它們生長。（張毓翎攝）

將軍區農會農事小組長戴隆琦，不少栽種胡麻的農民會請加工廠製成胡麻清油、胡麻油販售。（張毓翎攝）

奈格颱風逼近，不過台南29日依舊是陽光普照的好天氣，隨著胡麻採收時節來臨，將軍區栽種胡麻的農民，趁著天晴忙採收，來到當地市中心附近的田野小路，可見許多胡麻園中，農民們正忙著收割、將一欉欉的胡麻綑綁起來，交叉豎立在太陽底下曝曬，形成獨特的秋日地景。

本土產的胡麻籽榨油率高，且香味濃郁，雖然價格比進口胡麻貴，不過現在的人講究食品品質，因此國產胡麻在國內消費市場仍有很好的發展空間，台南胡麻大宗產地在西港、安定和將軍等地，而這幾年將軍區不僅蘆筍的產業規模愈來愈大，農民也盛行在二期作轉作胡麻。

將軍區農會農事小組長戴隆琦指出，將軍區以出產紅蘿蔔聞名，但近年耐旱的紅蘿蔔，因為雨下得少，產量穩定，有時市場供過於求，價格就很難拉上來，不少原本二期種植紅蘿蔔的農友，紛紛改種胡麻，除成功提高利潤，每分地還可領到4500元的契作獎勵金，比種植紅蘿蔔高出近1倍，對農民來說很大的誘因。

將軍胡麻品種以「台南1號」為主，戴隆琦所種植的胡麻也是台南1號，他表示，每年在白露前後的7到10天播種，生長約70到75天，11月中旬前即能採收，對於「超怕水」的胡麻，今年雨水少正適合它們生長，像他今年種植的胡麻，只遇到一次毛毛雨，雨一下來又迅速被太陽高溫蒸發，即便沒有再澆水，目前觀察下來，產量依舊很不錯。

戴隆琦說，胡麻植株經曝曬後，會再進行脫粒，獲取的種籽還得再曬過，過程中要留意天氣，萬一溼氣太重，容易發霉變質，確認完全乾燥後，才能做後續加工料理，有的農民會請加工廠製成胡麻清油、胡麻油販售，有的則繳交給特定收購的客戶做加工食品的原料。