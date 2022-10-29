2022嘉義縣國際身心障礙者日「多元參與 共融共好」踩街暨公益彩券嘉年華，今（29）日在布袋登場。嘉義縣長翁章梁表示，希望大家一起努力打造友善環境，讓身心障礙的朋友都能安心生活。

翁章梁今(29日)在臉書粉專貼文表示，嘉義縣每年都會輪流到不同鄉鎮市，舉行身障者踩街遊行，透過踩街遊行，希望能讓鄉親關心身障朋友的權益。

翁章梁接著表示，他們從布袋公所出發到布袋嘉應廟，有43組身心障礙機構、在地社區及學校，大家一起創意打扮走上街頭，向大家說每個人都可能成為身心障礙者。感謝鄉親沿路給隊伍加油打氣。

翁章梁指出，嘉義縣約有37000人左右是身心障礙者，佔了總人口的7.7%，每個人都可能成為身心障礙者，不論是先天缺陷，或是後天意外、晚年疾病都有可能，因此，關懷身障者就是在關心自己，一個國家對身障朋友的照顧程度，就是這個國家進步的指標。希望大家一起來關心，努力打造友善環境，讓身心障礙的朋友都能安心生活。