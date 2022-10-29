企業18年甲級男女排球聯賽29日移師彰化師大體育館進行第三周賽程，首戰由男子組的桃園台灣產險出戰連莊，雖連莊隊內出現多名傷兵，仍巧妙排兵佈陣，團隊的默契配合下，終場以 25比22、22、19直落三擊退桃園台產拿下本場勝利。

開局連莊隊的布萊恩先向對手下馬威，在二號位發出攻擊，桃園台產的林錦龍趕緊跳出來捍衛，隊友曾祥銘也同樣挺身而出，把握對手失誤的機會，趁勝追擊將比分追近並超越，連莊隊死守防線，戰況陷入膠著，兩隊緊咬比分，後來布萊恩率領宋柏霆、汪秉勳找到桃園台產的三不管地帶，奪回優勢積極反攻，雖桃園台產的劉昱麟誓死挽救，仍無力翻轉局勢，由連莊以25比22拿下首局。

第二局連莊延續得分的氣勢，嚇得桃園台產緊急喊暫停，重穩步伐後順利追平比分，桃園台產的陳政錡與林謙扛住壓力，守住最後防線，但抵擋不住連莊強烈的贏球決心，兩隊一路拉鋸被連莊率先搶下局末點，最終連莊的外援布萊恩親手終結，連莊以25比22收下第二局。

第三局連莊已火力全開，汪秉勳先以漂亮吊球取得領先，桃園台產召喚隊內的副攻手李權紘，試圖替球隊打開氣節，陳政錡更在關鍵時刻完美吊球，力挽狂瀾追分，但球隊頻頻失誤，擋不住連莊隊的宋柏霆、陳冠銘、呂姜耀凱多點開花攻勢，最終連莊以25比19取得第三局。