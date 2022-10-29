民進黨高市議員候選人黃雍琇29日舉辦競選總部成立大會。（洪浩軒攝）

民進黨高市議員候選人黃雍琇29日舉辦競選總部成立大會，現場吸引破千位支持者到場相挺，除了邀請到立委趙天麟、高雄市長陳其邁、政論節目主持人許貴雅到場替她站台，民進黨澎湖縣長候選人陳光復更是特別搭機跨海來助選、現場氣氛相當熱絡。

陳光復則指出，他這次特別跨海來替黃雍秀站台，因為他先前2屆立委、2屆議員都受到前鎮、小港地區的民眾非常多的支持，黃雍琇擁有20年的消防志工經驗，且是一位熱情、勇敢、善良的候選人，一心一意為民眾付出。

陳其邁指出，高雄有很多舊宅、大樓，所以市府很努力推動消防住警器及消防安全，這也是黃雍琇先前跟政府長期爭取的事項。她特別向民眾喊話，前鎮小港他最擔心的就是黃雍琇，她也是高市議會民進黨過半最關鍵的席次。

許貴雅表示，雖然他主持過很多節目，但她人生第一「站」就是獻給黃雍琇，看到黃雍琇投入消防志工20年讓她非常感動。希望大家支持黃雍秀，讓她順利進入議會為民服務。

黃雍琇向民眾喊話，她是民進黨鎮港唯一提名的女性，也是黨內鎮港議員「全壘打」的最關鍵1席，希望大家將她送入議會，讓民進黨議員席次過半。