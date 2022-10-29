苓雅分局成功路派出所員警於7日凌晨巡邏時，攔下一名闖紅燈的22歲陳姓女機車騎士。陳女強調一個小時前在夜店和朋友狂歡飲酒，離開前特地一口氣灌下2000毫升的白開水，企圖洗淡體內的酒精，沒想到一吹酒測器仍超標，被依違反刑法公共危險罪移送偵辦。

成功路派出所員警於10月27日凌晨執行巡邏勤務，行經苓雅區中山、青年路口時，見右前方有部機車竟未停紅燈直接穿越路口，立即趨前將機車騎士攔下。

員警提醒陳姓女子即使深夜、經過小巷口，也該注意號誌，沒想到陳女一臉茫然，反應也慢半拍。員警判斷陳女飲酒，經詢問後陳女也坦承和朋友在夜店狂歡有飲酒，一直喝到直至凌晨兩點才結束。

當時陳女害怕自己酒測值超標，騎車回家前還特地一口氣喝光2000毫升白開水，想說這樣就可以退酒，不怕酒測。沒想到，陳女呼氣後酒測值仍超過0.25毫克，全案訊後依違反刑法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局呼籲，酒後駕車將嚴重影響駕駛人的行車判斷，危害其他用路人行車安全，呼籲民眾切勿心存僥倖、想怪招來規避酒測，警方對於酒駕行為人絕不寬貸。