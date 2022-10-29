世界宗教博物館搭配展出的「生死晝夜：於死亡中前行」特展，今（29）日推出「紙紮師異想世界」活動，邀請紙紮老店號傳人與插畫家開課，翻轉一般人對紙紮工藝的既定印象，參加學員也動手做出獨一無二的紙偶公仔，相當有成就感。
「紙紮師異想世界」邀請新興紙糊店第四代張宛瑩與共同創辦人詹昱筑擔任講師，顛覆過去以為紙紮只用於祭祀燒化之用的窠臼，也讓不能言喻的忌諱，透過課程，讓學員認識傳統紙紮工藝的趣味，過程洋溢讚歎聲和歡笑聲。
張宛瑩介紹新興糊紙文化、紙紮使用時機與內容物、台灣喪葬儀式、不同紙偶的角色與功能。她表示，糊紙店曾進軍法國巴黎的博物館參展，讓「祭祀用品」變成「藝術作品」後，社會對紙紮產業的觀念逐漸跟著翻轉，將紙紮提升至台灣工藝文化層次。
張宛瑩的弟弟張徐展更將傳統紙紮結合當代藝術，曾獲德國銀行典藏，目前作品在台北市立美術館展出。
世界宗教博物館教育推廣組專員陳鈺方表示，「生死晝夜」特展引起參觀熱潮，讓死亡議題不再是禁忌，「冥界職人物語」還有11月19日最終場「修道者地獄風景」，將安排橫跨陰陽服務神鬼的潮流道長曹育齊，用現代有趣的語彙介紹台灣民間信仰，歡迎有興趣的民眾至世界宗教博物館官網報名。
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