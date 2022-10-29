民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（29）日在臉書表示，全世界都在關注台灣的選舉，「苗栗決定台灣的未來，你的選票決定苗栗的未來！」「民心思變，苗栗人真的希望改變」，就看最後衝刺能不能集中選票、翻轉苗栗！他有信心一定當選！

徐定禎指出，「百工百業挺徐定禎後援會成立大會」，蔡英文總統、內政部徐國勇部長、經濟部王美花部長，都來到苗栗為我們加油打氣。

看到苗栗百工百業紛紛成立挺徐定禎後援會，加入苗栗隊行列，徐定禎說他的內心很感動、情緒也很激動，謝謝各行各業共同表態相挺，展現苗栗地方社團組織團結支持的氣勢，我們要用行動告訴台灣、告訴國際，大聲告訴我們的對手，這一仗我們會贏！

徐定禎質疑，鍾東錦擁有土地159筆、建物17筆，投資事業財產申報不實，致富之道到底是什麼？鍾東錦所經營的砂石產業，如何透過各種手法，點石成金？淘金大法是什麼？

徐定禎也說，國民黨的謝福弘傳統組織盤優勢正開始發酵，民調持續上升。但國民黨謝福弘、鍾東錦爭搶正藍軍大旗，但實質已分裂！

徐定禎強調，團結的台灣派，讓我們用一張張選票，告訴國民黨，不要以為苗栗只有國民黨一個選擇！苗栗也不會被國民黨吃夠夠！

徐定禎呼籲，民心思變，苗栗人真的希望改變。中央地方一條心，苗栗進步更翻新，「我有信心，苗栗一定是4號徐定禎第一高票當選！」