現場舉辦剝文旦比賽及試吃活動。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府農業局與國華台灣食品貿易公司合作展售台南農產品及農產加工食品，相較過去以紅文旦為主，今年出口5個貨櫃、超過27噸農產品，其中文旦和火龍果等鮮果最為熱銷，市府農業局表示，此次活動經台南市長黃偉哲促成，期許拓展國際市場。

市府農業局說，此次出口展售的農產品，除了麻豆文旦、紅文旦，還包括番石榴、火龍果、綠竹筍、蓮子、絲瓜、龍眼，以及新市茶豆香酥、毛豆拌麵、芝麻伴麵、麻豆柚子蔘、鹽水意麵、番茄乾、關廟麵、芭樂乾、台南越光米、金磚米、黑豆、牛蒡茶、冷凍地瓜等耐運儲商品。

超過27噸農產品陸續運抵加拿大，市府農業局長李建裕率團遠赴多倫多的頂級超市參加「台南周」農產及農產加工品展售會開幕式，與國華台灣食品貿易公司董事長周怡華揭幕，包括駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲、以及多倫多台灣貿易中心主任李身偉也獲邀出席。

另外，台南市政府代表團同時也向國際友人推廣台南觀光及招商，並拜訪加拿大主要通路及當地經貿代表，協助農民及農企業拓銷國際市場。