台南市政府農業局與國華台灣食品貿易公司合作展售台南農產品及農產加工食品，相較過去以紅文旦為主，今年出口5個貨櫃、超過27噸農產品，其中文旦和火龍果等鮮果最為熱銷，市府農業局表示，此次活動經台南市長黃偉哲促成，期許拓展國際市場。
市府農業局說，此次出口展售的農產品，除了麻豆文旦、紅文旦，還包括番石榴、火龍果、綠竹筍、蓮子、絲瓜、龍眼，以及新市茶豆香酥、毛豆拌麵、芝麻伴麵、麻豆柚子蔘、鹽水意麵、番茄乾、關廟麵、芭樂乾、台南越光米、金磚米、黑豆、牛蒡茶、冷凍地瓜等耐運儲商品。
超過27噸農產品陸續運抵加拿大，市府農業局長李建裕率團遠赴多倫多的頂級超市參加「台南周」農產及農產加工品展售會開幕式，與國華台灣食品貿易公司董事長周怡華揭幕，包括駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲、以及多倫多台灣貿易中心主任李身偉也獲邀出席。
另外，台南市政府代表團同時也向國際友人推廣台南觀光及招商，並拜訪加拿大主要通路及當地經貿代表，協助農民及農企業拓銷國際市場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。