高市議員候選人黃彥毓與蘋果劇團、財團法人高雄市透南風教育基金會共同推出「愛道歉的小狐狸」劇目，結合小丑氣球秀、互動大球、美食餐車及趣味闖關等活動舉辦親子園遊會，黃彥毓化身披風超人與小朋友同歡，現場氣氛相當和樂。

此次親子園遊會吸引上百親子到場同歡，黃彥毓表示，小朋友是國家未來的主人翁，透過親子同樂園遊會，邀請市民家長孩子共襄盛舉，達到寓教於樂的效果，並培養親子深厚感情。隨著疫情的逐漸解封，期盼在日後能有更多機會爭取藝文、親子活動，讓每個家庭周末都有好去處，共創屬於家庭的美好回憶。

黃彥毓指出，正向、溫暖是他參選以來的初衷，政治也可以充滿歡樂，希望大家能夠支持最有經驗且擁有服務熱忱的黃彥毓， 一起給下一代更好的教育及生活環境，共同延續幸福，創造繁榮城市。

黃彥毓說，高市議員林宛蓉多次向他強調「教育是有教無類」，關心教育從零歲開始，師生權益應得到相對應關注，並享有更好的教育資源。未來若進入議會將延續林宛蓉對教育的重視，包含硬體資源爭取改善，加速拆除校園危樓興建校舍、老舊校舍耐震補強，爭取設備設斯更新經費，提升優質安全環境。