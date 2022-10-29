新北市動保處與國立台灣圖書館合辦認養活動，現場也提供狂犬疫苗注射。（新北市動保處提供）

新北市動保處今（29日）與國立台灣圖書館合作，在中和勵學廣場舉辦認養活動，包括集結寵物認養、「浪浪十二夜-回到第零天」口述影像暨映後座談，藉由現場認養活動，讓領養者做足照顧毛寶貝的功課和心理準備，共創動物宜居環境，健全動物福祉。

動保處特別挑選動物之家裡可愛、穩定的犬貓與民眾互動，在眾多待認養犬貓中，其中有一隻黑貴賓狗，牠在1個多月前被棄養，是民眾拾獲後送至動物之家，經獸醫師檢傷並無外傷，年齡約10歳以上，眼睛有白內障，相當親人、乖巧，許多民眾在現場與牠互動。

「浪浪十二夜-回到第零天」紀錄片包括「結紮」、「收容」、「生命教育」3個主題，強調「結紮」與「不放養」飼主責任，活動也邀請到紀錄片導演劉新銳參與映後座談會，用數據和國內外案例，與民眾探討源頭解決流浪動物問題的各種可能，藉此觸發社會大眾，對生命與社會議題，都能有更深入的思考、對話與討論。

動保處表示，透過紀錄片與毛寶貝認養活動結合，讓民眾觀影之餘，對於動物保護議題有更深刻的探討與反思，期許動保種子能在各地深耕，就如同電影中提及「每隻毛寶貝都值得人類更好的對待」。