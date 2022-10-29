前總統馬英九29日晚間參加謝福弘頭份競選總部成立大會，痛批陳時中不知在幹什麼？（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

前總統馬英九29日晚間參加謝福弘頭份競選總部成立大會，要大家一起支持謝福弘。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘29日晚間在頭份市成立頭份、三灣及南庄的競選總部，前總統馬英九專程前來站台推薦謝福弘，馬英九並痛批民進黨的防疫成績是吹牛的，NCC好像是警備總部附身，最近又冒出高端疫苗的醜聞，陳時中防疫沒做好，還跑去選台北市長，我們在這次地方選舉要全力以赴，才有機會2年後讓他們下台，讓我們全力支持謝福弘。

馬英九表示，缺電、斷電是我們最困擾的，工業界最困擾的，我們還有個號稱獨立的機關，叫做通訊傳播委員會，可是他們在上次的數位中介法中，好像是警備總部附身了，控制網路，實在不像是個民主國家，不像是所謂的民主進步。最近又傳出有某個周刊的負責人，他說我們的總統跟院長介入了頻道的分配，這是非常令人難過的，民主國家不能做這樣的事情，他們做起來臉不紅、氣不喘，官箴敗壞，真是國家要覆亡的象徵。

馬英九說，這個政府很會做大內宣，尤其是疫情方面，前2天，蔡總統還說我們的防疫工作是世界一流的，但是美國的彭博新聞網做的，測驗各國防疫的毅力，台灣在53個被調查的國家中，是第51名，到數第2名，這個牛吹得太大了。最近又冒出來高端疫苗的醜聞，當時勸大家打，一共有1百多萬人打，結果打了高端疫苗，美國、日本都進不去，專家告訴我們這代表高端疫苗沒有效力，有這樣的政府，我們還有什麼前途？

馬英九並痛批陳時中，跑出去跟衛福部長談有關選舉的問題，讓他想到陳時中在防疫總指揮的角色，扮演得並不好，又跑去選台北市，民調又是第3名，我真的不知道他在幹什麼？這樣荒腔走板的政府，我們要他們下台是不容易的，因為這次是地方選舉，2年後的中央選舉才能夠讓他們下台，但是這次地方選舉我們能夠勝選的話，2年後讓他們下台的機會就大大的增加了。

我們要改變他的政策很不容易，所以我們要改變政府，這次的選舉非常重要，大家要全力以赴，讓他們知道人民的心聲，我們2年後才有機會改變政府、改變政策，所以要拜託大家支持謝福弘，讓懂得農民、懂得農業、懂得用水的人來做我們的縣長，我們都支持謝福弘。