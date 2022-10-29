國民黨台北市長候選人蔣萬安，今天傍晚來到天母運動公園，出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，一改平日嚴肅形象，換上超人氣漫畫七龍珠主角孫悟空，讓民眾直呼很親民，不少粉絲也搶著和他拍照。至於為什麼會扮孫悟空，蔣萬安表示，「因為這是我小時候滿滿的回憶，非常愛這部漫畫」。
有趣的是蔣萬安參加天母萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，他打扮成日本動漫「七龍珠」中的主角悟空，還見到一位跟他扮演一樣悟空裝扮的小男孩，上前一同合影，畫面十分有趣，而親民的形象，也讓他大大加分。
國民黨台北市長候選人蔣萬安，今天傍晚來到天母運動公園，出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，一改平日嚴肅形象，換上超人氣漫畫七龍珠主角孫悟空，讓民眾直呼很親民，不少粉絲也搶著和他拍照。至於為什麼會扮孫悟空，蔣萬安表示，「因為這是我小時候滿滿的回憶，非常愛這部漫畫」。
有趣的是蔣萬安參加天母萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，他打扮成日本動漫「七龍珠」中的主角悟空，還見到一位跟他扮演一樣悟空裝扮的小男孩，上前一同合影，畫面十分有趣，而親民的形象，也讓他大大加分。
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