不少人都認為30歲是人生中重要的階段，甚至以此來評判一個人的發展。日前一名剛滿30歲的網友感慨表示，看著身邊的朋友似乎都小有成就，但自己就連一點存款都沒有，讓他不禁懷疑，這樣的自己「正常嗎？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己剛過完30歲生日，察覺到身邊的朋友逐漸娶妻生子，買車、買房大有人在，不少人的事業都小有成就，在職場裡面擔任主管職位，但原PO反觀自己一無所有，就連基本的儲蓄都沒有，好奇發問：「30歲沒有存款正常嗎？」

貼文曝光後，引來鄉民熱烈討論，許多人感同深受留言，「正常，我也是」、「正常…本肥比你老，負債一堆」、「沒靠爸靠媽，應該一輩子都沒什麼存款」、「滿正常的啊，我30歲的時候超窮」、「就我啊！魯到想哭」。

不過也有人認為，沒有存款還算是小事，若有債務問題才更頭疼，「很多人還學貸還到30幾歲」、「沒有負債就好，存款可以慢慢來」、「沒負債還有救」、「沒有負債就贏一半了啦」、「如果總資產是負一百內，還有希望」。