前總統馬英九29日到新竹市力挺國民黨市長候選人林耕仁，他嚴詞批判蔡英文總統把國家帶向危險，有國外雜誌已評論台灣是全球最危險的地方，包括兩岸政策、破壞民主、倒行逆施，蔡總統6年前說要謙卑謙卑再謙卑，結果是傲慢傲慢再傲慢，大家只有1個辦法，就是改變政府。

馬英九今天下午在參加林耕仁造勢大會前，先至竹蓮寺上香為國家祈福，他表示，縣市長的選舉要勝利，2024的總統才能勝利，民進黨倒行逆施的情況才能獲得改善。

馬英九說，他在擔任總統時，中華民國的邦交國是23國，當時只丟了1個甘比亞，它是因為要借1000萬美金，又說不出用途，因此拒絕對方的要求。

但蔡政府接手以後，22個國家就丟了8個邦交國，現在剩下14個，是中華民國於1912年建國以來，邦交國最少的。

而且蔡政府的施政也違反民主原則，包括推動數位中介法，讓人感覺是要設立網路警察，這不是1個民主國家應該做的事情。又例如蔡政府關閉了中天電視台，這是民主社會中不可思議的事。

馬英九說，現在最麻煩的是兩岸的關係，他在擔任總統時，不但跟對岸簽了23個協議，最後還跟習近平在新加坡碰面，雙方協議要在台灣海峽打造1座和平大橋，用和平的方式解決爭端。

當時英國的經濟學人雜誌評論，這是北京對於台灣主權問題，對台北做出最大的讓步，當時沒有人會懷疑台灣跟大陸會進入戰爭的危險。但去年同一本雜誌，它的封面主題竟在講台灣是世界上最危險的地方，讓人實在沒辦法接受，這就是兩岸政策錯誤所造成的。

馬英九再指出，陳水扁做了8年總統，新生兒減少了10萬5000人，總統蔡英文只做6年，新生兒減少了5萬4000人，而他任內不但1個都沒少，還增加1萬5000人，因為這是兩岸最和平、最安全的時期，但民進黨執政，年輕人擔心打仗，大家不願意生。

再來能源政策也是大錯誤，蔡政府要搞非核家園，大家要知道，前幾年開始，全世界都不再反核、廢核了，像這次的俄烏戰爭，因俄羅斯掌握了天然氣與石油，變成一種武器，現在歐洲國家紛紛了解這點了，沒有人要再去廢核了。

現在只有台灣在搞廢核，真是莫名其妙，而且廢核的目的不是為了要取消燃煤跟燃氣，而是要搞再生能源，這兩個根本不衝突嘛，因為核能已經是一種綠能了，因為它不排碳，所以從這裡也看的出來，蔡政府一直在倒行逆施。

馬英九炮轟蔡英文說，6年前蔡總統上任說，她要謙卑謙卑再謙卑，6年下來不但沒有謙卑，而是傲慢傲慢再傲慢，這樣的中央政府你要它改變政策是不可能的，只有1個辦法，就是改變政府。