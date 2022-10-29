「2022台中購物節」暖場，由經發局長張峯源等人演出。（陳世宗攝）

台中市政府經濟發展局29日於豐原廟東復興商圈及豐原太平洋百貨，舉辦「2022台中萬聖嘉年華-豐原購 MASK FUN！」（陳世宗攝）

百萬名車得主出爐，由副市長黃國榮和來賓共同抽出家住豐原的張小姐獲得。（陳世宗攝）

黃國榮及主持人為取信百萬名車得主張小姐，特邀請市議員張瀞分等人來證實。（陳世宗攝）

台中市政府經濟發展局29日於豐原廟東復興商圈及豐原太平洋百貨，舉辦「2022台中萬聖嘉年華-豐原購 MASK FUN！」，豐原廟東復興商圈的童趣搗蛋萬聖氣氛吸引大批民眾來到嘉年華現場，見證「2022台中購物節」暖身活動壓軸百萬名車得主出爐；由副市長黃國榮和來賓共同抽出家住豐原的張小姐獲得，同時抽出主活動首抽週週抽十萬元12組，天天抽現金3千元1700組。

經發局指出，今年台中購物節暖身活動於10月10日至25日搶先開跑，16天的暖身活動就突破24億元登錄消費金額。副市長黃國榮今日抽出暖身活動首獎百萬油電車，巧合的是得主就住在豐原區；當黃國榮致電得主張小姐時，她驚呼懷疑的說「真的、假的」？

黃國榮及主持人為取信得主張小姐，先邀請市議員張瀞分來證實，張小姐還心存懷疑？又請豐原商圈主委吳燈全、豐原太平洋百貨董事長連錦等，一同祝賀中獎；張小姐隨即表示「都起雞毛皮了！」並進一步詢問何時可將大獎開回家，可愛反應引起現場哄堂大笑！

經發局說，豐原廟東復興商圈連兩年舉辦盛大的萬聖嘉年華，辦理「面具踩街大遊行-萬聖BINGO」、「豐原嚇嚇叫 萬聖MASK FUN！變裝比賽」、「TRICK OR TREAT-不給糖就搗蛋」等活動，「面具踩街大遊行-萬聖BINGO」則由豐原之星—福蘆弟與福蘆妹共同領軍，帶領小萌鬼們於豐原復興路踩街大遊行，商圈店家搭配復興路的「紙傘新裝」裝置藝術，在傘下展現最耀眼的傘藝。

經發局指出，今年台中購物節自暖身活動開始至今，累積登錄消費金額已突破27億元，台中購物節APP下載量也超過147萬次。購物節活動期間在台中市內店家消費並下載「台中購物節APP」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號。

台中購物節主活動自10月26日起連續60天，獎項超過10萬個、總獎金超過3億元，天天抽3000元，週週抽10萬元、宏佳騰智慧電車和晶璽酷跑機，月月抽100萬元，邀請大家來台中盡情消費抽大獎。

經發局呼籲，還沒參與台中購物節的民眾盡快下載APP，透過APP不僅可獲得購物節最新資訊，還可利用APP線上抽獎、兌獎，中獎民眾也可透過台中購物節APP推播，即時得知中獎訊息並線上申請獎金。

今日活動，副市長黃國榮、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、謝志忠、經發局長張峯源、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、豐原區長洪峰明、豐原太平洋百貨董事長連錦、宏佳騰智慧電車電車業務部中區通路經理代表羅頡哲、永慶慈善基金會董事陳立信、永慶不動產董事陳贊升、有巢氏房屋會長范益彰、台慶不動產會長吳泓諭、永慶房產集團加盟事業處部長陳郁仁、晶璽健康生活館經理何享珊、台中市商圈觀光文化產業聯合會理事長張聖明、中華民國全國商圈總會長劉阿貞，及立法委員江啟臣服務處、台中市各商圈代表、豐原在地里長到場同樂。

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