齊豫、潘越雲是好友，也是完美合聲搭擋。（陳俊吉攝）

齊豫最近為演唱會控制飲食，也開始練歌、安排歌單。（陳俊吉攝）

潘越雲自豪瘦身成功，把贅肉都去掉了。（陳俊吉攝）

齊豫、潘越雲將於12月17日在北流舉辦 《回聲Echoes Back 2022》演唱會。（陳俊吉攝）

「美聲歌后」齊豫、潘越雲2018年為已故作家好友三毛合體攻蛋舉辦《回聲》演唱會，兩人相隔4年再度攜手，將於12月17日在台北流行音樂中心重現天籟之音。談到暌違螢光幕的生活，齊豫分享日前剛滿65歲，領了老人卡是人生一個里程碑，她更加注重身體健康，希望能夠優雅的老去；潘越雲則成為時間管理大師，除了當老師、攻讀博士班，近來更是一口氣瘦身5公斤。

齊豫、潘越雲受疫情影響，演唱工作停擺了3年，疫情期間齊豫除了公益活動之外，幾乎很少出門，每天在家修行、做家務，以及「思考人生大事，多一點時間面對自己」。她不慶生但也不避談年齡，她說：「我不怕老，只怕老了不健康、不能動，希望以後能優雅的老去，不麻煩別人的死去，越到這個年紀越覺得是很困難的。」

她定期健康檢查，要求自己控制嘴巴，包括不亂吃東西、不亂說話，「我太隨興了，要從隨興走向自律。」她前兩年因搬重物導致膝蓋受傷，最近恢復的不錯，也要開始拉筋、深蹲。因為疫情她跟弟弟齊秦久未見面，靠訊息聯繫感情，她說，「他昨天發微信喊我『親姊姊』，把新作品傳來問我意見」，她當下會心一笑；潘越雲馬上接話：「他叫我『姊姊』，原來他叫妳『親姊姊』。」

兩人同樣注重養身，外貌保養得宜，也正為了演唱會控制飲食，瘦身有成。潘越雲9月不慎滑倒造成左手腕橈骨骨折，受傷後不能跳西班牙舞，卻意外瘦下5公斤，她說：「食慾不好，少吃了，我是不是因禍得福啊！」潘越雲11月也將迎來65歲生日，她說生日願望是「好好為自己煮一餐，跟女兒吃飯，我很平常心啦」！

值得一提的是，疫情期間潘越雲重返校園唸書，考上台灣師範大學台灣語文學系博士班，她表示，博士門檻很高，現在每周一、三上課，預計兩年修完18學分，再來準備資格考，參加完資格考才能成為候選人，撰寫博士論文。未來想當教授嗎？她笑說：「不會吧！我讀完已經70歲了。」

而她在如此忙碌的行程之餘，還交了個圈外男友，被問到現在對談戀愛的想法？她淡定說：「應該不叫談戀愛，就是有一個身心靈的伴侶可以聊聊天。」她也不想再婚，「現在這年紀，不需要結婚了吧！我覺得在生活上安穩，還有健康很重要，有精神上的伴侶，這樣就好了。」她認為，現在就是好好過每一天，「如果70歲、80歲還可以自理，就滿不錯的。」

齊豫、潘越雲是默契十足的好友，也是完美合聲搭擋，即將再度攜手舉辦《回聲》演唱會，被問到跟上次小巨蛋演唱會不同之處？齊豫表示，演唱會以三毛為主的架構不變，但兩人都有換歌，她將選唱〈奇異恩典〉、〈九月的高跟鞋〉，也想唱一首佛曲，反應自己現在生活或人生；潘越雲說：「先說衣服吧，跟上次小巨蛋會完全不一樣，我們兩人的合唱也會有不同。」

兩人都期待演唱會成功，也盼疫情趨緩之後能出國旅行，齊豫一直懷念三毛，在2019年疫情爆發前曾赴加納利群島，走訪三毛的故居，在門口清唱了〈橄欖樹〉；潘越雲希望明年暑假能安排一趟旅行豐富心靈，她最想去西班牙，「我女兒去西班牙看到吉普賽人，跟我說：『媽咪，這裡每個人都妳好像喔！』」

此外，兩人也分別都有經營餐廳，齊豫說，她主要是幫好友推廣素食，不料遇上疫情歇業了大半年，好友把虧損當作一種佈施，最近才開始恢復外賣；潘越雲經營複合式咖啡廳，也賣古董家俱、二手衣，「我疫情照樣營業，還是要讓員工有收入，我也有在店裡教歌唱的學生，店裡有個琴房，沒客人的時候我就練琴。」角色相當多元，讓齊豫聽了直呼潘越雲的時間管理讓她真的很佩服。