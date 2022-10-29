嘉義市長黃敏惠造勢晚會，國民黨立院黨團總召曾銘宗偕同多位立委站台相挺。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，今天晚上在嘉義市文化公園舉辦競選總部成立造勢晚會，國民黨立院黨團總召曾銘宗偕同多位立委站台相挺，嘉義縣長候選人王育敏也來站台及拜票，她說，她與黃敏惠都是嘉義女兒，也都抽到1號，若當選縣長也要拚嘉義縣成為第1名幸福縣。

王育敏說，嘉義縣在民進黨執政20年後，競爭力、收入都敬陪末座，跟黃敏惠市長執政嘉義市成為第1名幸福市，天差地別，希望大家用選票支持她當選縣長，嘉義縣市是生活共同圈，縣市合作，都拚第1名。

造勢晚會由立委洪孟楷主持，曾銘宗偕費鴻泰、溫玉霞、游毓蘭（葉毓蘭）、李德維等多位立委站台，都推薦黃敏惠執政嘉義市政績名列前茅，要讓她衝出高票，繼續執政嘉義市，延續嘉義市的幸福。

立委江啟臣表示，黃敏惠用父母心執政，勤奮持嘉，讓嘉義市變成少數能還債的縣市，改善財政，嘉義市是民主聖地，做得好就要讓她繼續做。

現場約有5000人，擠滿公園綠地，全場搖旗吶喊，立委與支持者不斷高呼「凍蒜」、「全壘打」，氣勢高昂。