民進黨新竹市長候選人沈慧虹29日晚間舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」，民眾主動穿上「光榮黃」配件，用行動響應「新竹改變我認同」行動。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹29日晚間舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」，民眾主動穿上「光榮黃」配件，用行動響應「新竹改變我認同」行動，沈慧虹則裝扮成列車長，神祕嘉賓、前市長林智堅更化身寶可夢主角「小智」，與9位市議員、候選人與上千位兒童同歡。

沈慧虹表示，今年萬聖節遊行主題為「我的未來變裝趴」，大小朋友裝扮成未來想要的模樣，有醫生、消防員、警察、廚師等各種職業；也有民眾穿上「光榮黃」配件，踩街表示對新竹改變的認同，一起上街大遊行，創造快樂的萬聖回憶。

沈慧虹說，每年萬聖節大遊行已經成為新竹市的城市品牌，更是親子最期待的一天，好幾個月前，家家戶戶的小朋友、爸爸媽媽就已經在著手準備，今晚要裝扮成什麼，一起討論、一起裝扮、一起遊行，就變成最開心難忘的幸福回憶。

她表示，過去與團隊每年舉辦兒童藝術節、萬聖節大遊行，每年這一天，她通常在指揮中心，確保周邊動線順暢、一切要安全。

這次自己站在舞台上，肩負更大責任，要把歡樂和幸福延續下去，希望明年、後年繼續舉辦萬聖節大遊行。

沈慧虹強調，選舉應該要熱熱鬧鬧，帶給大家快樂，應該要全民、不分男女老少，都可以參與，她要證明用充滿希望、端出政策、優質活動的正面方式，也可以打贏選戰。

她同時感謝大家穿上光榮的黃色，肯定新竹這8年的改變，展現新竹人的驕傲和光榮，更要記得11月26日，支持5號慧虹，讓沈慧虹繼續改變新竹，「新竹光榮，5你5我！」