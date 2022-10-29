中職季後挑戰賽系列賽首戰在洲際點燃戰火，以握有1勝優勢的中信兄弟靠著王牌投手德保拉完投9局投出6次三振、僅被敲3安失2分，加上打線在2局突破布里悍，單局攻下5分，終場兄弟以6比2擊敗味全龍，取得系列賽2勝0敗「聽牌」優勢。

兄弟日前靠著龍隊逼和樂天桃猿非自力封王，奪下隊史第18座季冠軍，也確定季後挑戰賽會先握有1勝及3場主場優勢。兄弟推出德保拉搶「聽牌」，龍隊則由布里悍先發，力拚扳平系列賽。

首局兩隊都是3上3下，2局下兄弟成功突破布里悍封鎖，靠著6支安打、1保送，猛攻10人次換回5分，也讓布里悍僅投不到2局就被「K.O」退場，4局下岳政華再補上右外野陽春炮擴大領先優勢，他也以21歲又273天寫下季後賽最年輕全壘打紀錄。

有了火力支援德保拉也越投越穩，前4局連續解決12名龍隊打者，直到5局上才被林智勝、谷德溫連續敲安，雖因內野滾地球失掉1分，但靠著守備化解危機，最終德保拉完投9局，投出6次三振、沒有任何保送，僅被敲3支安打、失2分。

布里悍僅投1.2局被敲6支安打、失5分皆為責失，打破季後賽隊史先發投手最短局數紀錄，原紀錄是1998年10月30日馬力歐的2局。

這場「龍象大戰」系列賽首戰吸引1萬7216人，是季後挑戰賽觀眾人數史上最高。兄弟取得2比0「聽牌」優勢後，翻開過去中職季後賽史，取得2勝的球隊有百分之百晉級機會。