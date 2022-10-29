黛安娜王妃的舊情人休伊特(James Hewitt)傳出中風多年，時常心臟病發作。不過神隱期間並沒有阻止他為世界和平盡一份力，他創立非營利組織，幫助收容烏克蘭難民，此舉在網路上被讚爆。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，休伊特曾是一名皇家騎士軍官，當時身兼馬術教練的他擔任黛安娜的教練，兩人因為學騎馬日久深情、墜入愛河，1986年交往並展開長達5年的戀情，當時女方還在鏡頭前公開認愛。

Princess Diana's 'Cad' lover James Hewitt, 64, risks life helping rescue locals in war-torn Ukraine https://t.co/Soa5GwETuI — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 27, 2022

近年來休伊特飽受心臟病及中風所苦，悄悄淡出螢光幕前。一名消息人士透露，無懼病情所阻，他一直都在做有意義的事情。像是今年俄烏戰爭爆發，他致力於拯救受困家園的烏民，帶他們到安全的地方。據悉休伊特與友人共同創立HOP人道救援，該組織協助派車進入烏克蘭中心，將難民帶至英國、歐盟國家等安全地區。

行善不欲人知的消息曝光後，網友留言表示「為你感到驕傲」、「至少他都在做有意義的事」、「應該是在彌補你年輕所做的蠢事…」。不過也有人歪樓稱「你該去跟你兒子談談書的事…」、「也許哈利應該早點聯絡你」

過去他曾被踢爆利用黛安娜王妃讓自己聲名大噪，1994年退役後，當時兩人也已分手，便將浪漫的愛情故事和細節寫入書中，希望高調處理。之後他與《墜入愛河的公主》的作者安娜(Anna Pasternak)合作出版，從中獲利30萬英鎊。

關於休伊特還有另一段風波鬧得沸沸揚楊。西班牙《馬卡報》(MARCA)報導，外界曾懷疑他才是哈利王子的生父，除了紅頭髮，五官也極其相似。不過本人2002年接受採訪時一番話徹底消毒，稱「我能理解大家所好奇的事，但哈利王子在我跟黛安娜的關係開始時，就已經會走路了…」