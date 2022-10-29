「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華29日在天母運動公園登場，小朋友開心打扮成自己喜歡的角色。（張芷瑜攝）

「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華29日在天母運動公園登場，吸引不少人大秀創意裝扮。（張芷瑜攝）

「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華29日在天母運動公園登場，現場有40攤以上限定市集可以逛好逛滿，雖然下著小雨人潮仍爆滿。（張芷瑜攝）

萬聖節趴就在天母運動公園，「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華今年邁入第14屆，除串連250間店掛上南瓜燈籠，邀小朋友來討糖，天母運動公園29日還有40攤以上限定市集，及受歡迎的日本「超人力霸王」、「佩佩豬與弟弟喬治」等見面會，也吸引不少人大秀創意裝扮。

台北市長柯文哲表示，天母商圈匯聚各國多元文化，除了每年都有的萬聖節嘉年華，現在又多了天母啤酒節活動，常說人流就是金流，活動有趣人就願意來，不只現場攤商，連周邊百貨公司也能受益，像啤酒節有12萬人參加，就帶給周邊百貨公司13.4萬人流，比活動現場的人還多，希望大家能來感受異國氛圍。

台北市天母商圈發展協會理事長唐笛表示，今年商圈店家除發放百萬顆糖果，也搭配新光三越台北天母店、大葉高島屋及天母SOGO店免費發放限量版「南瓜桶」，讓小朋友至250間高掛南瓜燈籠的店家免費要糖，讓大小朋友能夠盡興歡度萬聖佳節。

商業處表示，活動現場除了有40攤以上萬聖節限定市集外，還有日本知名電視劇「超人力霸王」、「機界戰隊全開者」、「佩佩豬與弟弟喬治」見面會，另有「廉潔寶寶晴空電影院」與現場小朋友同歡，此外，新光三越台北天母店10月30日更有「寶可夢皮卡丘」見面會，帶給小朋友一場魔幻驚奇之旅。

跟家人一起來參與活動的莊先生表示，小朋友學校有舉辦活動就來表演，剛好住在附近來參加也很方便，且他們也每年都會來參加，這次選擇打扮成古裝劇角色，是因為家裡剛好只有他一個男生，想說可以讓其他女生扮格格，自己扮員外，這樣也蠻好玩的。