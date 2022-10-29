國立故宮博物院人為因素，造成3件瓷器毀損，引發軒然大波，院長吳密察更遭控訴意圖隱瞞，究竟這3件文物修復後還剩下多少價值，鑑定專家也給出悲慘答案。

故宮今年5月損毀珍貴文物「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」以及「清乾隆青花花卉盤」，其中清乾隆青花花卉盤為工作人員搬運不慎，從高處摔落後，當成裂成7片大小不均的碎片。

鑑定專家「秦老闆」秦嗣林指出，這類珍貴瓷器不要說毀損，就算是缺角，價值都是直接砍半，而這3件文物就算修好後，價值不只剩不到一半，最低大概只剩10分之1，直呼真的是史無前例。

外傳這3件瓷器總價值超過台幣25億元，對此吳密察否認，表示數字遠低於外傳，但實際數字自己無法多說；秦嗣林則推估，明弘治嬌黃綠彩雙龍小碗價值約2億元左右，另外兩件則約為2000萬新台幣左右，總計大概在2至3億元之間，若以10分之一計算，3件瓷器價值總計恐剩2500萬元左右。