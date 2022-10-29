沙鹿蔴園12庄變裝踩街歡慶萬聖節，期盼未來能成為海線在地特色活動，吸引更多人漫遊海線。（陳世宗攝）

沙鹿區三鹿里保安宮聯合南勢、六路、埔子里辦公處，29日舉辦「沙鹿區蔴園12庄萬聖節嘉年華」，邀集逾5000位里民分別在南勢里、六路里、三鹿里、北勢里、福興里及埔子里等6條路線遊行至北勢國小操場，體驗西洋萬聖節變裝踩街討糖樂趣。市長盧秀燕說，這是蔴園12庄首次舉行萬聖節嘉年華活動，期盼未來能成為海線在地特色活動，吸引更多人漫遊海線。

「明年要再辦！」盧秀燕指出，10月31日萬聖節俗稱「西方鬼節」，沒有中國鬼節中元節的諸多禁忌，演變至今已成為一個相當喜慶的節日，各國都會舉辦許多慶祝活動讓大小朋友一起玩樂，近年國人慶祝萬聖節的風氣漸長，感謝保安宮主委陳鴻文、南勢里長王愷、六路里長鄭啟霖及埔子里長蔡伶青共同發起盛大的萬聖節踩街遊行活動，讓沙鹿鄉親感受萬聖節歡樂氣氛，體驗異國的風俗節慶。

民政局長吳世瑋說，不僅要打造在地特色活動，市府近年積極推動沙鹿區各項建設，交通方面，完成三民路、光華路、光大路、鎮南路二段道路燙平；還有中清路六段451巷道路拓寬及新建南勢溪斗潭橋，提升道路安全及行車舒適性；還有即將完工的沙田路立體停車場，將提供居民更多停車空間。

教育方面，沙鹿國小運動場整建及預計明年完工的文光國小庠序樓重建，將提供學童安全無虞的使用空間；另因應沙鹿人口快速發展需求，將新設「鹿陽國小」，預計114學年度就能開始招生。

吳世瑋指出，沙鹿「蔴園十二庄」範圍包括北勢、福興、六路、晉江、南勢、埔子及三鹿里七個里，今年活動分別由北勢、福興、六路、南勢、埔子及三鹿里等6條路線踩街討糖，並遊行至北勢國小操場集合，現場還有體能闖關競賽、變裝走秀及特技藝能秀，活動壓軸還有本土天團玖壹壹帶來精彩演出，歡度最好玩的萬聖節。