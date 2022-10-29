高屏連線誓師大會30日登場！國民黨屏東縣長候選人蘇清泉表示，高雄再創奇蹟；東風吹起，屏東出頭天。你的支持很重要，我們不見不散。

蘇清泉29日在臉書粉專發文表示，高屏連線誓師大會，10月30日下午2點30分在鼓山區大榮高中旁操場登場。南方響起，高雄再創奇蹟；東風吹起，屏東出頭天。民心思變，高屏連線誓師大會，你的支持很重要，我們不見不散。

蘇清泉稍早也PO文表示，屏東改變的時刻到了！挺青年在屏東就業一直是他特別關注的事，青年留在本地工作的比率也偏低，年輕人不是北漂，就是每天經過高屏大橋、雙園大橋到鄰近的縣市工作，人數多達數萬。

蘇清泉接著指出，25年了，是什麼因素讓屏東無法成為年輕人可以安家落戶的地方？「屏東出頭天」是他治理縣政的願景主軸，「挺青年在屏東就業」要結合教育、社會福利、住都規畫、壯大六大生技科學園區、傳統產業創新、智慧農漁畜林、社區地方創生、文創、休閒觀光…，每個面向都是環環相扣的。

蘇清泉表示，協助青年在進入社會時，能有目標地選擇自己想從事的工作，在教育上的策略，一定要配合12年國教的課綱，在大學階段，學校有更具體的機制輔導，釐清青年對「夢想工作」的迷思，教育能有一貫的作法，相信青年可以少走冤枉路。

蘇清泉強調，成立青創聚落、產銷班、大店長培訓等，或許對青年在屏東就業有幫助，但仍須更周延的規畫。讓「溫暖、踏實、有料」的他來當縣長，他的政策都是與團隊經過全面性的思考、討論、修正，都是非常具體可行，決不是空泛的口號。