許淑華、江子信成立聯合競選總部，進場時受到支持者熱情歡迎。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華、江子信在仁愛鄉的聯合競選總部，超過1200名支持者到場力挺。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華指林明溱在仁愛鄉的得票率86％、韓國瑜82％，有兩大天王力挺，他跟江子信深具信心。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣副議長潘一全致贈好彩頭，祝許淑華、江子信拔得頭彩。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長候選人許淑華與仁愛鄉長候選人江子信，29日在仁愛鄉仁和路舉辦聯合競選總部成立大會，辣個男人、高雄市前市長韓國瑜也到場助選，超過1200名鄉親到場支持，將霧社街道擠得水瀉不通。韓國瑜不捨許淑華遭抹黑，稱讚許淑華知道路要先通，東西才賣出去，請大家讓許淑華以縣長身分，帶領南投走向更富庶的生活。

許淑華、江子信在南投縣長林明溱等人陪同下進場，立委孔文吉、馬文君及南投縣副議長潘一全等人也到場助選。林明溱說，許淑華、江子信長年在地方服務，許淑華從南投縣議員、南投市長到立委，在地方耕耘、傾聽需求、認真服務，從未有片刻鬆懈，江子信作育英才，也曾擔任仁愛鄉長，他們都是最了解地方的人，真正能為鄉親做事的好縣長、好鄉長。

特邀嘉賓韓國瑜領唱《我們都是一家人》，反問支持者：「政治需要劍拔弩張？」大家都知道許淑華個性陽光、笑臉迎人且待人和善，在立院為了爭取南投縣建設，一女當關，當她競選南投縣長，屢遭抹黑造謠，大家都是一家人，民主制度應該歡天喜地，希望台灣政治充滿良善。

韓國瑜認為許淑華深愛著南投，也將南投對她的期待謹記在心，她知道南投的路要先通，東西才賣得出去，所以交通建設一定要好，規畫台中捷運到南投，並搭配轉運站，11月26日讓大家歡喜投票，讓許淑華以縣長身分，帶領南投走向更富庶的生活。

許淑華感謝韓國瑜鼎力相挺、及林明禎全力支持。許淑華說，中央數度要放棄力行產業道路，不過有好的路，才能讓仁愛鄉親安全、農產銷路暢通，所以她與馬文君立委在中央爭取力行產業道路改善工程，未來她若擔任南投縣長，將延續林明溱對原鄉的建設及發展。

許淑華表示，不管布農、賽德克、泰雅、擺夷及漢族，都聚集在仁愛鄉，發展出多元的文化，未來她將以文化祭典加強文化推廣，行銷多元藝術、美食及農特產，透過合歡星空軸線整合周圍景點，促進觀光；偏鄉設置很多簡易自來水系統，未來將補助自來水管理委員會，提供穩定的家庭用睡與農業灌溉用水；在各文化健康站增加溫馨巴士，補足設備人力，讓長者健康有人顧。

江子信感謝鄉親熱情祝福，即使過去從政之路坎坷，他仍繼續在仁愛鄉服務，未來他若擔任鄉長，一定會全力以赴為鄉親打拼，建設部落公園、爭取資源行銷農產、打造低碳旅遊等，讓他和許淑華，公所與縣府聯手，創造仁愛鄉親「信福」生活。