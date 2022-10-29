中聯辦副主任盧新寧今（29日）出席教育界活動時表示，中共二十大報告強調落實「愛國者治港」原則、增強愛國精神、融入國家發展大局。而這一切都離不開辦好教育，教育對增強香港青年的國家意識和愛國精神、推動「一國兩制」實踐行穩致遠具有基礎性意義。相信香港未來會逐步建立和完善與「一國兩制」相適應的教育體系。

負責文教及傳播的盧新寧，曾任中共中央機關報人民日報社副總編輯，她在致辭中少有提及香港的教育改革。她稱香港過去由於種種原因，與國家的聯繫一度被割裂，導致部分青少年學生缺乏國家觀念及國民身份認同，造成嚴重後果。香港教育因為特定歷史背景，形成了獨特的體系、管治架構及法律制度，而近年政府著手大力改革，提升學生國家意識及愛國精神，已經出現很多可喜的變化。

香港特首李家超在施政報告提出進一步強化國民教育，盧新寧相信香港未來會「守一國之正，創兩制之新」，逐步建立和完善與「一國兩制」相適應的教育體系。她希望過去一直散播愛國火種的傳統愛國學校，繼續做愛國主義的教育表率，亦希望教育工作者弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」相適應的主流價值觀，打造高質量教育。