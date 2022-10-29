睽違兩年的台灣同志大遊行，第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，參加遊行的隊伍手持標語，支持台灣更加多元友善。（陳怡誠攝）

第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場， 冒雨參加遊行民眾在遊行時隨著音樂舞動身軀，力挺台灣更加友善。（陳怡誠攝）

第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，兩位參加遊行的民眾雙手持著彩虹旗，行動支持台灣更加友善。（陳怡誠攝）

睽違兩年的台灣同志大遊行，第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，參與遊行的民眾穿著華麗服裝等待遊行開始。（陳怡誠攝）

睽違兩年的台灣同志大遊行，第20屆同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，一對男、女手持「幹誰 被幹 肛你屁ㄙ‵」、「露不露點 不甘你屌事」紙牌參加遊行，表達力挺台灣更加多元友善。（陳怡誠攝）

睽違兩年的台灣同志大遊行，第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，參加遊行的民眾不畏風雨穿著亮麗服裝遊行，力挺台灣更加多元友善。（陳怡誠攝）

睽違兩年的台灣同志大遊行，第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，民眾不畏風雨穿著禮服參加遊行，表達力挺台灣更加多元友善。（陳怡誠攝）

睽違兩年的台灣同志大遊行，第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，一位裝扮全身亮金金的民眾走在遊行隊伍特別耀眼。（陳怡誠攝）

2022臺灣同志遊行「無．限．性––解構框架，性／別無限」29日於台北市政府廣場前登場，參與遊行的花車上辣妹隨著音樂扭動身軀，炒熱遊行氣氛。（陳怡誠攝）

睽違兩年的台灣同志大遊行，第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，參加遊行的花車上的猛男，大秀身材與舞姿，炒熱遊行的氣氛。（陳怡誠攝）

第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，參加遊行花車上的猛男隨著音樂扭動身軀，成為遊行隊伍上吸晴的焦點。（陳怡誠攝）

第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，參加遊行外商員工代表手持紅、橙、黃、綠、藍、紫紮出來的「BMS」氣球牌，行動支持台灣更加友善環境。（陳怡誠攝）

第20屆台灣同志遊行以「無‧限．性」為主題29日登場，綠色大隊領隊的「人權橫行」，由台灣人權促進會等關注不同人權領域的團體組成，彰顯性別平權之外的人權議題。（陳怡誠攝）

台灣同志遊行去年因應疫情改為線上舉辦，2022臺灣同志以「無．限．性––解構框架，性／別無限」為主題遊行以實體辦理，29日於台北市政府廣場前登場。本次遊行除來自全台各地NGO或校園團體以及知名企業，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等不缺席派員組團一同共襄盛舉。

遊行自14：00起從台北市政府廣場前出發，分為南北兩大路線繞行台北市區。今年主辦單位同樣規劃「6色大隊」，包含「紅、橙、黃、綠、藍、紫」等6色，其中「橙、綠、紫色大隊」走的是南路線，而「紅、黃、藍色大隊」則走北路線。 無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民進黨台北市長候選人陳時中、民眾黨桃園市長候選人賴香伶等人到場，表達自己對平權的支持，今年比較特別的是烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」也參與遊行活動。

另外，今年還有親子共學、台灣青年民主協會等新面孔參與；而綠色大隊領隊的「人權橫行」，由台灣人權促進會等關注不同人權領域的團體組成，彰顯性別平權之外的人權議題，儘管天候不佳，仍澆不息民眾的熱情參加遊行，行動支持台灣更加友善。