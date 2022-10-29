警方在鍾男家中起出1條金項鍊，另一條金項鍊及金戒指已遭鍾男拿至當鋪典當，全案依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦。（高市鳳山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鳳山區成功路上一間銀樓本月27日晚間遭一名男子洗劫金飾，搶走2條金項鍊及1只金戒指，搶匪得手後迅速逃往中山路鳳山夜市，鑽入人潮逃逸無蹤。警方連日來調閱大量監視器，破解搶匪刻意製造的大量斷點，最後依然鎖定44歲鍾姓男子，向高雄地檢署聲請拘票後逮人，追回一條金項鍊，全案依搶奪罪移送偵辦。

鍾男當時身穿黑色外套與鴨舌帽，進入金飾店後，假藉要挑選購買金項鍊和戒指，趁老闆不注意時，直接拿辣椒水朝老闆臉部噴去，趁機搶奪金飾後逃逸。該店遭搶走2條金項鍊及1只金戒指，損失金額估計15萬元。

鳳山分局獲報後立即調閱監視器，發現鍾男徒步逃往中山路上的鳳山夜市，為了躲避警方的電子足跡追緝，還刻意多次換裝，頻繁進出公園等公共場所，企圖製造大量斷點，增加警方調閱監視器及查訪難度。

經專案小組不眠不休比對數百支監視器與查訪，終於鎖定鍾男，向高雄地檢署聲請拘票後，29日傍晚前往他家逮人，當場起出1條金項鍊，另一條金項鍊及金戒指已遭鍾男拿至當鋪典當，全案依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦。