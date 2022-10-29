香港女星李嘉欣當年以冠軍港姐身份打開知名度，混血兒五官和171公分高䠷身材，更讓她擁有「最美港姐」封號，加入演藝圈後也和許多大咖演員合作，留下不少經典作品；李嘉欣近期和家人到日本玩，今（28日）分享老公視角美照，雙手意外出賣她真實年齡狀態。

李嘉欣雖然淡出演藝圈，但她一直以來還是很樂於分享個人生活，無論是出席活動、旅遊、運動或保養等；李嘉欣日前罕見放閃，曬出與老公許晉亨在日本東京街頭牽手的親密照，臉上看得出來她有多幸福，讓粉絲隔著螢幕都感覺得到兩人有多甜蜜。

昨日李嘉欣在IG上傳一張用餐照，老公視角中的她笑得相當燦爛，只有淡妝，沒有濾鏡下臉部肌膚相當白皙緊緻，讓人讚嘆她保養得太好了；不過，有眼尖網友注意到，零P圖狀態下李嘉欣的雙手清楚看到骨頭和青筋，出賣她已年過半百的事實。

現年52歲的李嘉欣雖然被雙手出賣真實年齡狀態，但不少粉絲還是讚嘆她的驚人美貌，「香港第一美女啊」、「美得不得了」、「香港的大美人」、「一舉一動都很美，處處都是看點」、「秀色可餐」。