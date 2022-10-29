嘉義一名郭姓男子今年7月間陪女同事A走路回家，途中郭男手不安分，2度觸摸A女的屁股，嚇得女同事報警究責。嘉義地院審結，依違反性騷擾防治法等罪，應執行拘役90日，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，郭男與A女為同事關係，今年7月5日晚間5時許郭男陪同A女走回住處，期間郭男竟突然手不安分，亂摸A女的屁股1下，嚇得A女當場喝斥並將郭男的手撥開，事隔2天，郭男再度趁陪A女回家路上摸A女的屁股，A女不甘遭侵犯，遂向嘉義市警局第二分局報案，全案才曝光。

郭男接受偵訊時坦承犯行，檢察官核對A女於警詢及偵查期間的指訴情節，認定郭男的自白與事實相符，堪認其涉犯性騷擾防治法第25條第1項之罪嫌，且2次犯行犯意與時間都不同，依法向法院聲請簡易判決處刑。

嘉義地院審理時，法官認為郭男與A女僅為同事，卻不尊重女性，乘人無法抗拒之際觸摸臀部，欠缺對他人身體自主權的尊重，造成A女心理不安全感與陰影；考量郭男認罪，態度良好，雖有意調解但因被害人無意而未果等情狀，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸臀部之行為等2罪，各處拘役50日，應執行拘役90日，得易科罰金9萬元。可上訴。