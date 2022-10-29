日本NHK當家男主播阿部涉，近日遭爆和30多歲社內員工搞不倫，兩人到飯店開房，還用假名在飯店訂兩個房間，被形容模仿福原愛約會橫濱男的招數。

據《週刊文春》報導，阿部涉被目擊和一名女子到飯店開房，而他疑似參考福原愛的作法，使用假名「相川佐一郎」，在飯店訂2個房間，直到進房前兩人都很小心、沒有對話，但進房後就變大膽。

根據飯店房客透露，在某個房間傳出男女的聲音，因為門下還有空隙，所以聲音都傳出來了，而他們在房間待了3.5小時，女方就先離開，5分鐘後阿部涉才走出房間。

爆料者更向週刊透露，女方同為NHK電視台員工，2人已不倫2年，而他們不只被目擊開房，也被目擊約會，對此，阿部涉否認爆料、「你在說什麼」、「沒有這種關係」，而NHK電視台則回應「不回答電視台員工個人隱私」。

55歲阿部涉1990年進NHK，曾連續3年主持紅白歌唱大賽，也曾和櫻井翔、女主播聯合轉播奧運2020閉幕式，深受電視台的重用，人氣也相當高。