新北市政府與林口三井outlet攜手推動城市綠美學，在林口忠孝二路結合既有植栽樹木及人行空間，以「植物」和「光影」打造特色景觀綠廊，推出「歡迎光林」光影展，更邀請時裝設計師詹朴及作家黃山料設計具林口特色光影作品，以3D「浮空投影」方式呈現「新楓之谷」遊戲角色，讓年輕族群充滿共同回憶。
2022「歡迎光林」光影展於今（29）日晚間舉行開幕式，由新北市副市長劉和然代表市府出席，邀請民眾前來體驗。劉和然表示，聯合國指定每年10月31日為世界城市日，是國際共同關注城市發展的重要節日。而新北市境內有豐富自然與地景資源，植栽與道路形成了兼具通行及景觀美質的綠廊。
劉和然指出，「歡迎光林」光影展不僅呈現林口新市鎮城市綠廊的日夜光影面貌，也代表市府響應世界城市日，鼓勵民眾可以親近綠色植栽，推廣城市綠化低碳發展，未來新北轄內各新市鎮、重劃區也會持續推展，讓新北市成為宜居城市。
2022「歡迎光林」規劃四大主題光影區，特別邀請暢銷書《好好生活，慢慢相遇》作家黃山料為光影展演作詞，並設置大型光影有聲書裝置，用視覺、聽覺來感受城市；另邀請獲選Shopping Design Best 100年度影響力人物的服裝設計師APUJAN詹朴跨界打造迷幻光影交織的光影綠廊。
此外，因開幕之夜接近萬聖節，所以也以浮光網紗投影打造的魔幻燈區，重現人氣線上遊戲「新楓之谷」的可愛角色。光影展出時間為111年10月29日到11月27日每日晚間6時至9時，展區位於林口outlet旁的忠孝二路人行道，展出期間的4個周六各有不同主題的特色主題之夜。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。