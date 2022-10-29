新楓之谷人氣角色菇菇寶貝及皮卡啾現身林口景觀燈廊。（新北市景觀處提供）

新北市政府與林口三井outlet攜手推動城市綠美學，在林口忠孝二路結合既有植栽樹木及人行空間，以「植物」和「光影」打造特色景觀綠廊，推出「歡迎光林」光影展，更邀請時裝設計師詹朴及作家黃山料設計具林口特色光影作品，以3D「浮空投影」方式呈現「新楓之谷」遊戲角色，讓年輕族群充滿共同回憶。

2022「歡迎光林」光影展於今（29）日晚間舉行開幕式，由新北市副市長劉和然代表市府出席，邀請民眾前來體驗。劉和然表示，聯合國指定每年10月31日為世界城市日，是國際共同關注城市發展的重要節日。而新北市境內有豐富自然與地景資源，植栽與道路形成了兼具通行及景觀美質的綠廊。

劉和然指出，「歡迎光林」光影展不僅呈現林口新市鎮城市綠廊的日夜光影面貌，也代表市府響應世界城市日，鼓勵民眾可以親近綠色植栽，推廣城市綠化低碳發展，未來新北轄內各新市鎮、重劃區也會持續推展，讓新北市成為宜居城市。

2022「歡迎光林」規劃四大主題光影區，特別邀請暢銷書《好好生活，慢慢相遇》作家黃山料為光影展演作詞，並設置大型光影有聲書裝置，用視覺、聽覺來感受城市；另邀請獲選Shopping Design Best 100年度影響力人物的服裝設計師APUJAN詹朴跨界打造迷幻光影交織的光影綠廊。

此外，因開幕之夜接近萬聖節，所以也以浮光網紗投影打造的魔幻燈區，重現人氣線上遊戲「新楓之谷」的可愛角色。光影展出時間為111年10月29日到11月27日每日晚間6時至9時，展區位於林口outlet旁的忠孝二路人行道，展出期間的4個周六各有不同主題的特色主題之夜。