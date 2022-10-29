先手握1勝優勢的中信兄弟在季後挑戰賽首戰投打都有發揮，王牌投手德保拉完投9局僅失2分，率隊以6比2擊敗味全龍，取得系列賽2勝0敗「聽牌」優勢，明天推出本季投出大驚奇的吳哲源先發，總教練林威助賽後也做出解釋。

德保拉前4局連續解決龍隊12名打者，5局雖被連續敲安及內野滾地球失掉1分，9上又被郭天信鎖定到曲球挨陽春炮，但瑕不掩瑜繳出完投9局好投，獲選單場MVP。

獲選季後賽單場MVP的德保拉賽後表示，自己只是在每個打席做好該做的事，積極進攻好球帶，賽前也跟捕手福來喜做過很多討論，攻擊外角收到不錯的效果。

「助總」也誇讚德保拉的表現，「他今天很專注且積極攻擊好球帶，球速也有出來，一開始就能很好的壓制對手。」

除了德保拉表現亮眼，打線也在2局突破龍隊先發投手布里悍，兄弟單局5分為比賽勝負早早定調，就連龍隊總教練葉君璋也甘拜下風，「兄弟確實是比較有經驗，所有安打都集中在一局內，加上我們界外飛球的隱形失誤多失2分，對上這樣的強隊幾乎可說是那局就定勝負了。」

雖然陷入0勝2敗的淘汰邊緣，葉總仍對子弟兵有信心，「他們打了一整年，知道該怎麼調整，要打進總冠軍賽不是輸了幾場，而是要贏3場球。」

而只要再1勝就能晉級「台灣大賽」的助總也不敢大意，「短期比賽就是需要個氣勢，比賽中好幾次也是有想過要先把德保拉換下來，但也是怕對手在後面打出氣勢。」他表示，系列賽是要搶3勝，「明天還是全力以赴，一場一場來。」

明天兩軍移師天母進行第2戰，兄弟推出吳哲源先發，龍隊則由鋼龍應戰，吳哲源說：「教練給我這個任務，我就全力以赴去幫助球隊，保持平常心，每一場比賽、每一個PLAY都拿出最好的態度。」