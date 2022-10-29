副總統賴清德稱讚黨籍桃園市長候選人鄭運鵬。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬痛批國民黨要把2018年前高雄市長韓國瑜當選的惡夢帶來桃園。（翻攝自鄭運鵬Youtube）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬北桃園競選總部暨百工百業今天晚上舉辦成立大會，蔡英文總統暗諷國民黨桃園市長候選人張善政不了解桃園，沒辦法帶領桃園進步。呼籲民眾支持有肩膀、鬥志、信心的鄭運鵬，要帶給桃園更好的未來。

副總統賴清德率先致詞，他稱讚桃園產值超過兆元，捷運三心六線正在實現，此外桃園人口成長21萬人，由桃園市長鄭文燦交棒鄭運鵬是最優秀的人才。賴清德也說，鄭運鵬當過幹事長，高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安也做過這樣的職位，可見鄭是桃園市長優秀人選。賴清德也細數鄭運鵬政見，包含兒童樂園、兒童醫院，各個層面都照顧到。呼籲支持鄭文燦，票投鄭運鵬。

鄭文燦說，桃園在多項媒體的滿意度、五星級，都是第一名。強調桃園真的改變很多。痛批國民黨提名的候選人把桃園說的一文不值，呼籲大家支持鄭運鵬。鄭運鵬細數蔡總統、鄭文燦政績，強調桃園發展越來越好。痛批國民黨要把2018年前高雄市長韓國瑜當選的惡夢帶來桃園，指韓抹黑、糟蹋過去建設，市政停擺等。「只有鄭運鵬可以超越鄭文燦！」

蔡總統說，不只最近常常來桃園，當總統後也常常來桃園，因為桃園是很重要的地方，桃園是國門之都，是北台灣進步的引擎，桃園進步台灣就進步。蔡總統也提到，非洲豬瘟的時候，她到桃園機場了解前線防疫，也到石門水庫了解清淤、抗旱。中央、地方攜手有許多成果。蔡總統說，8年來桃園進步國民黨也不知道，也沒有幫忙。稱讚鄭運鵬全程參與桃園進步，為了繼續接棒，呼籲支持鄭運鵬。

蔡總統又說，其他黨的候選人（指張善政），不了解8年前桃園處於停滯狀態，8年來桃園的進步，他也不知道，當然也沒有幫忙，還把不知道當作沒發生。不了解桃園，看不見桃園進步的人，沒辦法帶領桃園繼續進步。

蔡總統強調，台灣將要面臨更具挑戰性的未來和多變的國際情勢，要累積國家的力量，強化台灣的韌性，這個目標必須中央和地方同心協力，全民一起完成。他說，8年前鄭文燦做到了，現在鄭運鵬也是一樣，有肩膀、鬥志、信心，要帶給桃園更好的未來。