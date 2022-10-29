中信兄弟在季後挑戰賽首戰以6比2擊敗味全龍，系列賽取得2勝0敗「聽牌」優勢，兄弟岳政華在4局開轟也寫下新猷，他以21歲又273天改寫季後賽最年輕全壘打紀錄，不過賽後他坦言自己並不知道。

岳政華在2年前的「台灣大賽」就改寫最年輕開轟紀錄，他在2020年11月1日棒打統一獅洋投猛威爾，以19歲又277天的年紀擊出全壘打，成為CPBL總冠軍賽史上最年輕紀錄，原紀錄是林承飛的20歲又206天。

岳政華下半季尾聲扛起球隊開路先鋒，他也扮演稱職角色，好狀況延續到季後賽。今天前2次打擊都敲出投手前滾地球出局，他坦言，一開始會覺得緊張，身體有點僵硬，不過場下隊友告訴他要享受當下，開轟那打席只是把想法簡單化，確實擊中球。

先是改寫總冠軍賽最年輕開轟紀錄，今天又締造季後賽新猷，岳政華坦言並不知道有這紀錄，「我只是希望能夠打好，很幸運有比別人多的機會。教練也告訴我，在場上就要有自己的想法，不要因為系列賽而綁手綁腳。」