台鐵隆田至善化間今日下午1時許發生電車線斷落事故，經查元兇疑為上方陸橋的水泥塊脫落所致。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵自強號南下115車次29日下午1時5分行經善化站北邊，突然遇上軌道上方電線掉落，造成隆田到新市站停電，截至目前電力仍未修復，對此台鐵稍早表示目前初步鎖定原因為陸橋水泥石塊掉落導致電線下垂，才被列車勾到，將向保養單位台南市府求償。

自情號南下115車次列車因受電車線掉落影響，停在善化與新市之間，隆田到新市鐵路段停電無法行駛列車，台鐵緊急找來3輛遊覽車接駁部分乘客先行離去，其餘約有250名乘客選擇在現場等候接駁，約3小時後，台鐵調來柴油動力自強號列車運輸剩餘乘客。

台鐵局晚間指出，初步調查，電線脫落原因為善化光文陸橋一塊寬達18公分的水泥石塊掉落，砸種電車線，致使電車線下垂，接著遭到通過的列車捲入而扯斷。

由於光文陸橋保養單位為台南市府，台鐵也表示，將向權責單位進行求償，同時也已提出退票辦法，表示延誤超過45分鐘之旅客，可在1年內到各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種1次。