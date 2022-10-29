農業局輔導清水區農會於今29日，辦理「清水區推廣蔬果產業文化暨青農成果展售活動」。(台中市政府提供)

農業局輔導清水區農會於今29日，辦理「清水區推廣蔬果產業文化暨青農成果展售活動」。(台中市政府提供)

台中市政府農業局輔導清水區農會於今29日辦理「清水區推廣蔬果產業文化暨青農成果展售活動」，農業局表示，今日有清水區農會輔導的青年農民、產銷班員及各區農會參與展售，提供品質優良的農特產品，以在地青年農民為主軸，展示清水區多樣的農產品，呈現豐富農產品內容及新面向，達到推廣在地農特產及食農教育的任務。

農會總幹事顏秋月說，現場有在地高齡者、家政班員、清水幼兒園、社團才藝表演，在載歌載舞歡慶豐收的氣氛中拉開序幕，接續由東森浣熊哥哥帶動表演，讓現場大朋友小朋友一同歡樂。

農業局指出，活動內容還有「首波加碼小確幸，粉絲頁抽限量100元農產品兌換券」、「早鳥禮」、「現場臉書分享打卡贈造型氣球」、「青農陪你~大地尋農遊戲」闖關、「清水好美-繪聲繪影設計徵選」創意繪畫、「農產品論斤兩遊戲」、「農特產品品嘗」及「消費滿額贈等值農產品」等。

農業局說明，因農業人口老化與農業缺工嚴重，造成農業生產傳承斷層及農業人力嚴重不足，市府推出「台中市青年農民輔導計畫」，與各級農會及農業試驗單位共同合作輔導青年從農，鼓勵青年返鄉加入農業生產行列。

農業局長蔡精強表示，台中農會持續積極協助及推廣市府農業相關政策，更致力於青農輔導，鼓勵青年返鄉從農，並支持在地青農，以提高青年回鄉從農意願，扶植農業中堅人才。