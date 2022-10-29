選舉進入最後倒數28天，身兼民進黨主席蔡英總統文今出席「陳時中競選市長百工百業後援會成立大會」致詞時表示，那天的陳時中廟口開講，講得實在太精彩了，連一隻小貓都來參加，而且還不肯離去。

陳時中被在野黨質疑「擋疫苗」，不過蔡英文致詞時說，去年全球疫情告急的時候，大家都在搶購疫苗。當時的陳時中，做了一個重要的決定，他要進口各種廠牌的疫苗，而且他堅持要讓民眾有選擇。

蔡英文致詞時指出，她要謝謝所有百工百業的好朋友，從2012年、2016年、到2020的總統大選，一直到去年的四大公投，大家團結支持蔡英文還有蔡英文團隊；從陳時中投入選戰以來，大家快速地集結，幫陳時中成立一個又一個的後援會。「我要跟陳時中報告，我的小英志工跟我說：『總統，我們現在是陳時中的志工了』。」

她說，很高興，雖然一天是小英志工，一天是陳時中志工，但都是共同的志工好朋友。特別感謝小英志工也是陳時中的志工。她說，今年的選舉，對台北、對台灣真的很重要。11月26號投的不是藍綠白，拚的也不是政黨的基本盤；11月26號決定的是台灣、台北的未來。

她認為，現在的台灣，需要一位有能力、也有肩膀的市長，遇到困難、面對挑戰的時候，「責任來，我就扛」，而不是推來推去，又拿不出解方的候選人。還需要一位誠懇踏實的市長，不是謾罵抹黑，又承擔不了責任的候選人。

她指出，現在大家可能覺得這稀鬆平常，要去打疫苗的時候，可能還像是去街上買東西，還要選品牌。但這一點都不簡單；從採購、進口，到施打過程，都會因為給民眾選擇，所以過程會變得更複雜。但陳時中很堅持，覺得這樣，人民會比較安心，而民心的安定，就是防疫的關鍵。

蔡英文還說，這次選舉，陳時中是唯一「照起工」，沒有「偷吃步」的人。下個月的選舉，我們一定要選對人，讓中央地方互相「倒腳手（幫忙）」；絕對不能選錯人，讓中央地方變成「綁腳綁手」，事情就不好做了。

她說，年底選舉進入最後階段，所有百工百業的朋友，不只自己要出來投，還要告訴所有的家人朋友，一起出來投，幫陳時中衝高票，衝得比蔡英文的得票還要高。蔡英文在台北的得票率是53％，要衝的比蔡英文在2020年的得票率還要高。

還有18歲公民權的修憲複決，她說，這個門檻很高，需要有965萬張的同意票。走去投票、拿到選票、看到同意，就用力蓋下去。