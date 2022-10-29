木蘭聯賽29日首次在新落成的高雄楠梓文中足球場比賽，就上演了經典的進球大戰，高雄陽信和台中藍鯨連補時階段都各進1球，以4比4握手言和，藍鯨確定拿下聯賽亞軍，陽信李綉琴則上演「帽子戲法」，以16球與藍鯨蘇育萱並列首位，下周對台北熊讚還有機會穿上金靴。

陽信此役開箱新主場，獲勝才能保住爭奪第2的機會，李綉琴在射手榜上落後蘇育萱1球，同場加演金靴之爭。結果李綉琴第23分鐘接獲何宣宜短傳，在右側禁區小角度勁射破門，先馳得點，蘇育萱稍後罰丟12碼球，卻立刻接應張季蘭右路吊中頭槌破門，追平比數也討回射手榜領先位置。

台中藍鯨前鋒蘇育萱（右）在本季木蘭聯賽最終戰貢獻2進球2助攻，在射手榜並居領先。（中華足協提供）

下半場兩軍火力全開，第61分鐘蘇育萱助攻「泰國隊長」席拉萬左腳勁射破門，藍鯨2比1反超，但李綉琴還以顏色，先在第75分鐘假動作晃過回防轉身的皮薩邁頌賽，以右腳破門扳平，4分鐘後一記右腳勁射雖被藍鯨門將辛多碰到，但力道夠強仍落入門內，陽信3比2討回領先。

第83分鐘，藍鯨蘇育萱又在吸引防守後妙傳席拉萬，後者再以左腳破門。眼看比賽將要以3平作收，補時第3分鐘藍鯨田中麻帆將球頂到禁區邊緣，陽信高中門將王若萍接球發生穿襠失誤，蘇育萱射門雖被陽信後衛吳愷晴擋出，但藍鯨賴麗琴迅速拿球吊中，還是助攻蘇育萱頭槌破門，藍鯨4比3再度領先。

然而哨音未響比賽都還沒結束，補時第4分鐘陽信隊長若林美里在中路截球後倒地前傳，替補上陣的林瓊鶯單刀赴會冷靜破門，讓雙方以4比4握手言和。

藍鯨以7勝5和3負結束今年木蘭聯賽，積分26領先同為21分的新北航源、高雄陽信，確定拿下第2名。航源1比2不敵花蓮，本季名次還要看下周陽信與熊讚的結果而定。熊讚今天2比1勝桃園戰神，積分18分，下周得贏陽信5球以上，才能扭轉淨勝球差距，拿下本季第4名。

台北熊讚謝宜玲（中）率先攻破桃園戰神大門。（中華足協提供）