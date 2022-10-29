林明溱說，雙龍七彩吊橋開放3年多，已吸引逾40餘萬人次前來旅遊。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

信義鄉民眾感謝南投縣長林明溱發掘並建設原鄉觀光，帶動原鄉經濟發展。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投健行節之「雙龍七彩吊橋步道健行活動」登場，南投縣長林明溱與信義鄉長全志堅等來賓一起鳴笛，上千名遊客從雙龍國小走往雙龍七彩吊橋，沿途欣賞布農文化意象，遠眺氣勢磅礡的雙龍瀑布，還能享受大自然的芬多精與負離子，品嚐布農原鄉美食，還有DIY馬吿香芬，樂享健康美好的周末。

林明溱說，縣府為了鼓勵全民運動，規畫清境高空觀景步道、撼龍步道、雙龍七彩吊橋步道、瑞龍瀑布步道等多條觀光休閒步道，帶動健行風潮，其中雙龍瀑布原有吊橋因桃芝颱風毀損，經縣府籌措經費興建全台最美、最長、最深的雙龍七彩吊橋，讓氣勢磅礡的雙龍瀑布美景重現。

林明溱說，雙龍七彩吊橋開放3年多，已吸引逾40餘萬人次前來旅遊，成為國內最熱門的觀光熱點之一，也為信義鄉及雙龍村帶來可觀的經濟效益，縣府為了提升雙龍瀑布園區遊憩品質，也貼心設置了短程博愛接駁車，服務腳力不好的長者、幼兒或需要的民眾，歡迎大家常來走走。

南投縣府觀光處表示，南投健行節去年首辦造成熱烈回響，今年再次引起熱潮，為了讓更多民眾來健行踏青，感受南投好山好水好風情，今年與日月潭國家風景區管理處合作，邀請布農田創意整合行銷提供免費馬告香芬DIY，另外獅旅遊及台灣觀巴規劃套裝行程，推廣南投步道小旅行，報名者可抽排汗衫，參加2場以上加碼抽日月潭映涵渡假飯店平日住宿券。