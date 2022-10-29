土耳其一名男子為了詐領40,000英鎊(約149萬台幣)保險金，謊稱帶自己懷孕7個月的妻子外出走走，然後趁機推下懸崖。多虧周圍目擊者出面還原狀況，如今判決出爐，他將面臨至少30年刑期。

SİGORTA PARASI CİNAYETİNDE KARAR



Muğla Fethiye'de kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. pic.twitter.com/ao1zub7RuW — 24 TV (@yirmidorttv) February 15, 2022

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於2018年6月，這名叫艾薩爾（Hakan Aysal）的男子在費特希耶(Fethiye)附近知名景點「蝴蝶谷」(Butterfly Valley)，向身懷六甲的妻子賽姆拉（Semra Aysal）謊稱幫她拍照，兩人站在300公尺高的懸崖又是自拍耗了將近3小時，目的是為了等到其他遊客都走光再行兇。

一名目擊女子莎欣（Recep Sahin）表示當時自己正在拍照，但他們夫妻倆互動超詭異，根本沒說什麼話，我們甚至開玩笑的說「要麼男的甩了女、要麼女的甩了他」；另一位在場民眾也看到，艾薩爾幾乎要把女子逼到懸崖邊緣。

事實上，艾薩爾的殺人計畫已籌備多時。根據死者弟弟的說法，艾薩爾事後坐在車上「一派輕鬆」，絲毫沒有任何悔意。此外，他更指控兇嫌曾幫姊姊投保多項莫名其妙的意外險，像是高空彈跳、跳傘、泛舟等極限運動。強調「我姊有懼高症，她為甚麼會主動參加這些活動呢?」