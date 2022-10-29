企排18年第三周首日的第2場賽事，由女子組愛山林對上本賽季首登場的極速超跑，面對來勢洶洶的愛山林，極速超跑雖遺憾輸掉首局，回神後馬達全速驅動，最終以23比25、25比10、25比18、25比17喜迎開季首勝。

本場比賽由極速超跑先馳得點，以10比5遙遙領先，愛山林靜待時機，由洪詩涵站在前線率領隊伍開砲反擊，多次以刁鑽落點擊中極速超跑要害，李子嫣、廖嘉安則在防守端堅守崗位，緊咬與極速超跑的分差，最終成功吹響反攻號角，以25比23率先拿下第一局。

次局極速超跑回神後馬力全開，欒妤雯穩定球隊士氣，與隊友搭配連線，靠著外援Carla以及Aleoscar多波的攻擊，將比分擴大到10分差，愛山林急喊暫停卻無力挽救，第二局極速超跑以25比10扳回一城。

第三局極速超跑掌握進攻節奏，依舊保持領先，遭遇亂流的愛山林遲遲攻不破極速超跑堅固的銅牆鐵壁，眼看隊伍氣力放盡，洪詩涵跳出來捍衛主權，可攻可守的絕佳發揮，悄悄追近比分，極速超跑的陳怡如抓緊時機，直攻愛山林的心臟地帶，第三局極速超跑以25比18搶先聽牌。

第四局前半段雙方你來我往互不相讓，極速超跑使出渾身解術保持領先優勢，最終蔡幼群以靈巧的小吊球終結比賽，極速超跑以25比17穩住局面，喜嚐本季首場勝利滋味。