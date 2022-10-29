隨著台中市房價高漲，在外溢效應下發酵，在台中市外圍的彰化市首先受惠！彰化金采居建築機構旗下新建案「福竹御所」，今（29）日正式公開銷售！在老客戶的口碑行銷下，目前已有20多組客戶表達強烈購買意願，可望創下銷售佳績！

彰化在地建商－金采居建築機構成立八年來，推案重心都在彰化和美與彰化市，而「福竹御所」是繼「和美御所」一期與二期、「彰化御所」等之後，在彰化的第8個新建案。

金采居董事長、太子螺絲創辦人鄭孟儒表示，金采居推案專挑「學區宅」的優學地段，如「福竹御所」案坐落於彰化市彰南路「大竹國小」旁，可說是最近的優學路徑，連馬路都不用過即可到校，完美體現「秒數上學，出門即校園」的黃金學區特色。

鄭孟儒強調，與校為鄰，不僅可省下6年的接送，免過馬路更可避開尖峰時段車流，降低可能存在的交通意外風險；同時，有學校的地方也代表擁有完善且安全的綠覆規劃，整座校園等於自己的後花園，校內操場和設施如同私家公設，賦予滿滿的悠閒與樂活，一座別墅豐藏無數理想，給家人和孩子最完美的成家環境。

竹城廣告代銷團隊執行長顏子翔表示，「福竹御所」不僅擁有大隱於市坐落學校旁的學區優勢，其交通優勢也為一大看點！該案靠攏彰南路商圈，可快速銜接上74號快速道路，連接國道一號與三號，10鐘進入大台中生活圈，搭起黃金交通金三角的便捷交通網絡。

「福竹御所」基地面積1,153坪，產品規劃地坪約32坪、建坪約54坪，總戶數37戶，總價從1,588萬至2,200萬元不等，總銷5.5億元。

顏子翔表示，「福竹御所」以高隱私出入口安全管制的社區戶型為主，前院停車與一樓室內停車兩種規劃，符合各類客群的喜好，四大房彈性格局，一次到位的住宅格局。由於地點佳、總價較親民，吸引換屋族與長輩買給二代等客層的青睞，更多的是老客戶介紹新客戶前來賞屋，目前預約客戶已超過20組！