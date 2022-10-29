繼周四晚間蔡英文總統前往淡水輔選，第11度來到新北，副總統賴清德今（29）日晚間也到林口替林佳龍站台。民進黨大咖三天內2度前往新北替林佳龍造勢，希望能在選戰最後關鍵時刻持續拉抬聲勢，企圖拉近與對手、新北市長侯友宜的差距。

賴清德致詞時以有愛心、有理想以及參與野百合學運間接影響台灣日後民主發展來向選民推薦林佳龍。他說林佳龍不僅有立法行政的訓練，也有地方中央的歷練，更重要的是他也是民進黨的政治領袖，更在交通部長任內，替新北是解決了很多長久以來無法解決的問題。

賴清德表示，自己身為新北子弟，聽見林佳龍對於新北市每個地區不同的特色去做規畫，內心感到很感動，而且新北市要挑戰現任執政者，是很困難的選區，但是當蔡英文總統徵召他之後，變承擔起責任，也是很勇膽的人，更重要的是，林佳龍儘管確診，還是每天與團隊進行視訊會議、關心市政，所以一定要支持這樣的人才。

另外，賴清德也指出，新北市人口在減少，但只有林口人數增加，關鍵就在於世大運的宿舍在呂孫綾擔任立委向行政院質詢時，要求作為社會住宅及青創基地，才讓年輕人願意進住林口，國家需要年輕人，年輕人好國家才會好。

不過賴清德說，就算林口因此有發展、人口也增加，林佳龍仍然認為不夠，他提出必須要好好跟鄰近的八里合作，因為林口靠近機場、八里有台北港，只有結合海空兩邊的力量，才能帶動新北市的發展，形成一個產業帶。

最後賴清德向民眾表示，新北市是台灣人口最多的是縣市，也是外出人的新故鄉，更是台灣的縮影，要讓台灣在複雜的國際關係中更有力量，蔡英文總統就需要更強的後盾，所以希望選民能夠在11月26日當天，支持民進黨所推出來的新北市長候選人林佳龍，讓他成為總統施政最堅強的後盾。